Три главных вывода по итогам Супербоула. Что же увидел мир в этом матче?

Вот такой вышел Супербоул. Если для вас это был первый опыт, я немного сопереживаю — могу понять, если вам было скучно. Но знайте, что вы в любом случае увидели историю о сокрушительном поражении гиганта. В следующем сезоне уже будут другие нарративы, и предлагаю обратить на них внимание. А НФЛ до августа исчезает с экранов.