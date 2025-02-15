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«Джетс» объявили о расставании с Аароном Роджерсом

Клуб НФЛ «Нью-Йорк Джетс» выпустил официальное заявление, в котором говорится о прекращении сотрудничества с квотербеком Аароном Роджерсом.

Владелец «Джетс» Вуди Джонсон отметил, что «всегда будет благодарен за то, что Аарон выбрал нашу команду в качестве продолжения выдающейся карьеры».

Первый сезон Роджерса в Нью-Йорке продлился меньше одного матча из-за травмы ахилла.

Во второй сезон «Джетс» выиграли 5 матчей из 17 в регулярке.

Новый тренерский штаб во главе с Аароном Гленном принял решение не сохранять квотербека в команде.

Вероятнее всего, Роджерса отчислят с датой увольнения после 1 июня. Это позволит распределить неиспользуемые средства по контракту квотербека на два года. В этом году «Джетс» потеряют $14 млн, в следующем — $35 млн.