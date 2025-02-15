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Генменеджер «Иглс» получил удар банкой пива в лоб во время чемпионского парада

Генеральный менеджер «Филадельфия Иглс» Хауи Розман пострадал во время чемпионского парада после победы в Супербоуле LIX.

Один из болельщиков бросил пивную банку, которая попала Розману в лоб.

«Когда это произошло, я посмеялся над ним. И я знаю, что он разозлился, но не смог сдерживать смех. Но это я не в него банку бросил. Это часть праздника! Может прилететь и полная бутылка», — рассказал защитник «Иглс» Джош Суэт.

Позднее на церемонии Розман в обращении сказал жителям Филадельфии, что «готов проливать кровь» ради города.

Розман стал генеральным менеджером клуба в 2010 году. При нем «Иглс» трижды выходили в Супербоул и дважды там побеждали.