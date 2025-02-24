НФЛ может изменить правила начального удара и расширить полномочия видеоассистентов

Лига также изучает возможность расширения роли видеоассистентов. Планируется разрешить пересмотр эпизодов с грубостью против пасующего, захватом за маску и другими нарушениями. Однако лига не рассматривает использование видеоассистентов для оценки субъективных нарушений или добавления флагов, если они изначально не были зафиксированы на поле.