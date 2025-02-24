Бывший сейфти «Атланты» Киану Нил завершил карьеру в 29 лет

«Фэлконс» выбрали Нила под 17-м номером на драфте-2016. В дебютном сезоне он вышел в старте 14 раз и сделал 106 захватов. Следующий год стал для него лучшим: 116 захватов, 4 захвата с потерей ярдов, 3 спровоцированных фамбла и 1 перехват позволили ему впервые и единственный раз попасть в Матч звезд.