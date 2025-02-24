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Чемпионский перстень Плаксико Берресса продан на аукционе за $280 тысяч

Чемпионский перстень ресивера «Джайентс» Плаксико Берресса с Супербоула XLII ушел с молотка за $280 600. Аукционный дом Heritage Auctions объявил, что продажа состоялась на минувших выходных.

Перстень ресивера имеет особую историческую ценность, так как именно Берресс поймал победный тачдаун в Супербоуле против «Пэтриотс». Этот тачдаун принес «Джайентс» победу со счетом 17−14 и не позволил «Нью-Ингленду» завершить сезон-2007 с идеальным результатом 19−0.

Сумма в $280 600 делает этот перстень вторым по стоимости в истории НФЛ. Дороже продан только чемпионский перстень тренера «Балтимор Колтс» Дона Маккафферти за победу в Супербоуле V — в 2022 году он ушел за $300 000.

Берресс выступал в НФЛ с 2000 по 2012 год, играя за «Питтсбург Стилерс», «Нью-Йорк Джайентс» и «Нью-Йорк Джетс». За карьеру он набрал 8 499 ярдов и 64 тачдауна.