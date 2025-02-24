Чемпионский перстень Плаксико Берресса продан на аукционе за $280 тысяч

Сумма в $280 600 делает этот перстень вторым по стоимости в истории НФЛ. Дороже продан только чемпионский перстень тренера «Балтимор Колтс» Дона Маккафферти за победу в Супербоуле V — в 2022 году он ушел за $300 000.