Квотербек университета Колорадо Шедур Сандерс не будет бросать мяч на съезде скаутов НФЛ

В последние годы ведущие квотербеки перед драфтом часто отказываются от бросков на съезде скаутов, чтобы избежать возможного падения котировок из-за работы в непривычных условиях. В 2024 году Кейлеб Уильямс и Джейден Дэниелс также пропустили бросковые упражнения в Индианаполисе.