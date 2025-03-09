«Сиэтл» обменял Джино Смита в «Лас-Вегас» за выбор в третьем раунде

Смит стал стартовым квотербеком «Сиэтла» в 2022 году после обмена Расселла Уилсона. В том сезоне он набрал 4 282 ярда, 30 тачдаунов при 11 перехватах и показал точность передач 69,8%, а также помог команде выйти в плей-офф. Позже он подписал с клубом трехлетний контракт на 75 миллионов долларов. В последующих двух сезонах «Сиэтл» боролся за выход в постсезон, но не сумел его добиться.