Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году

Гэллап, которому недавно исполнилось 29 лет, объявил о завершении карьеры перед стартом тренировочного лагеря в 2024 году. Это произошло менее чем через два месяца после подписания однолетнего контракта с «Лас-Вегас Рейдерс». До этого он был отчислен «Далласом».