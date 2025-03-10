Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Миннесота» не рассчитывает сохранить Сэма Дарнолда на следующий сезон. Клуб считается скрытым претендентом на подписание Аарона Роджерса

После обмена Джино Смита в «Лас-Вегас», вероятность возвращения Сэма Дарнолда в «Миннесота Вайкингс» значительно снизилась, сообщает NFL Network.

Дарнолд официально станет свободным агентом 12 марта, но с 10 марта команды смогут вести переговоры с игроками в рамках разрешенного периода переговоров.

В «Миннесоте» остается Джей Джей Маккарти, выбранный под 10-м номером на драфте-2024. Он пропустил сезон из-за травмы колена, но ожидается, что весной получит медицинское разрешение на тренировки. В клубе рассматривают возможность приобретения еще одного квотербека, сообщает инсайдер Том Пелиссеро.

Квотербек Аарон Роджерс рассматривает возможность подписания контракта с «Нью-Йорк Джайентс», но «Миннесота Вайкингс» остается теневым претендентом, сообщает NFL Media.

По информации источников, Роджерс согласится на переход в «Миннесоту» только в статусе игрока стартового состава. Это может осложнить ситуацию для Джей Джея Маккарти, которому в таком случае придется принять статус дублера.

Дарнолд провел лучший сезон в карьере, подписав однолетний контракт с «Вайкингс». В 2024 году он набрал 4 319 пасовых ярдов, 39 тачдаунов при 66,2% точности передач. Команда завершила регулярный чемпионат с результатом 14−3, но Дарнолд неудачно провел концовку: поражение от «Детройта» в 18-м туре и вылет в раунде уайлд-кард от «Лос-Анджелеса».