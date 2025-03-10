«Миннесота» не рассчитывает сохранить Сэма Дарнолда на следующий сезон. Клуб считается скрытым претендентом на подписание Аарона Роджерса

Дарнолд провел лучший сезон в карьере, подписав однолетний контракт с «Вайкингс». В 2024 году он набрал 4 319 пасовых ярдов, 39 тачдаунов при 66,2% точности передач. Команда завершила регулярный чемпионат с результатом 14−3, но Дарнолд неудачно провел концовку: поражение от «Детройта» в 18-м туре и вылет в раунде уайлд-кард от «Лос-Анджелеса».