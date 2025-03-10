Дерек Карр останется в «Нью-Орлеане» после изменения условий контракта

По информации журналиста Ника Андерхилла, клуб конвертировал большую часть зарплаты Карра в подъемные, что освободит 30 млн долларов в платежной ведомости. При этом его полный доход в 2025 году составит 40 млн долларов, а сумма, учитываемая в потолке зарплат, снизится с 51,46 млн до скорректированного уровня (точная цифра не раскрывается).