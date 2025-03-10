Майлс Гарретт и «Кливленд» согласовали условия рекордного контракта

Новое соглашение рассчитано до 2030 года и средняя зарплата составит 40 млн долларов в год. В контракте также предусмотрены гарантии на 123,5 млн долларов и полный запрет на обмен, что делает Гарретта самым высокооплачиваемым не-квотербеком в истории НФЛ.