Новичок «Канзас-Сити» Зейвьер Уорти арестован в Техасе по обвинению в нападении

«После дополнительного расследования, проведенного управлением шерифа округа Уильямсон, и обсуждений с независимым свидетелем, а также с господином Уорти и его адвокатами, было принято решение не возбуждать дело на данном этапе. Однако, если появятся новые сведения, указывающие на наличие оснований для обвинения, дело может быть передано в суд присяжных», — говорится в заявлении прокурора.