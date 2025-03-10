Давантей Адамс подпишет двухлетний контракт с «Рэмс»

В сезоне-2024 32-летний Адамс выступал за «Лас-Вегас» и «Нью-Йорк Джетс», набрав 1 063 ярда и 8 тачдаунов за 85 приемов мяча. Ожидалось, что он может последовать за квотербеком Аароном Роджерсом в его новую команду, но в итоге проведет свой 12-й сезон в НФЛ с Мэттью Стэффордом.