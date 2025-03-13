«Баффало Биллс» подписали Джоуи Босу на годичный контракт за $12,6 млн

Боса был выбран под третьим номером драфта-2016 и стал лучшим новичком года в защите. В 2020 году он продлил контракт с «Чарджерс» на пять лет и $135 млн, однако за последние три сезона из-за травм сыграл всего 28 матчей. В регулярных сезонах он провел 107 игр, сделав 72 сэка — второй результат в истории клуба.