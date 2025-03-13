«Балтимор» подписал Деандре Хопкинса на годичный контракт

32-летний ресивер семь раз за карьеру преодолевал отметку в 1000 ярдов за сезон, в последний раз — в 2023 году, когда набрал 1057 ярдов и 7 тачдаунов в составе «Теннесси». В НФЛ он выступает с 2013 года, будучи выбранным «Хьюстоном» в первом раунде драфта. За 12 сезонов Хопкинс сделал 984 приема на 12 965 ярдов и занес 83 тачдауна.