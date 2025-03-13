«Филадельфия» обменяла Си Джея Гарднер-Джонсона в «Хьюстон»

Гарднер-Джонсон впервые попал в «Филадельфию» в 2022 году и сделал шесть перехватов за 12 матчей, после чего помог команде выйти в Супербоул. В 2023 году он покинул клуб из-за разногласий по контракту, но вернулся в межсезонье-2024. В минувшем сезоне защитник снова оформил шесть перехватов и стал одним из лидеров обороны «Иглс», которая завершила год победой в Супербоуле.