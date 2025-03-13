«Индианаполис» подписал квотербека Дэниела Джонса на один год

В 2023 году Джонс вернулся на поле после разрыва крестообразных связок и провел 10 матчей в стартовом составе «Нью-Йорк Джайентс». Однако после серии из восьми поражений команда приняла решение перевести его в резерв, сделав третьим квотербеком в иерархии, чтобы избежать риска новой травмы и гарантийных выплат по контракту. Джонс запросил и получил отчисление, после чего присоединился к «Вайкингс».