НФЛ распределила 35 компенсационных выборов перед драфтом

Больше всего компенсационных пиков получили «Балтимор Рейвенс», «Даллас Каубойс» и «Майами» — по четыре. У «Лос-Анджелес Чарджерс», «Сан-Франциско» и «Сиэтл Сихокс» по три дополнительных выбора. Два компенсационных пика получили «Баффало Биллс», «Кливленд Браунс», «Канзас-Сити Чифс» и «Лас-Вегас Рейдерс», а «Грин-Бэй Пэкерс», «Миннесота» и «Джайентс» получили по одному.