«Нью-Йорк Джетс» отчисляют Аарона Роджерса

«Джетс» расстаются с ним спустя два сезона. В первом драйве дебютного матча регулярного чемпионата-2023 он порвал ахилл и пропустил весь сезон. В 2024 году Роджерс сыграл во всех 17 матчах, вошел в топ-10 НФЛ по пасовым ярдам и тачдаунам, но при этом оказался среди лидеров лиги по количеству передач, что снизило общий процент результативности.