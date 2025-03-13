«Лос-Анджелес Рэмс» отчислили Купера Каппа

Капп был выбран в третьем раунде драфта-2017 и за время выступлений в «Лос-Анджелесе» сделал 634 приема на 7776 ярдов и 57 тачдаунов. В 2021 году он был признан лучшим игроком в нападении и стал MVP Супербоула LVI, в котором «Рэмс» обыграли «Цинциннати Бенгалс».