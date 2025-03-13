«Сан-Франциско» подписал Мака Джонса на два года

В 2021 году «Фотинайнерс» рассматривали вариант выбора Джонса под третьим номером на драфте, но тогда отдали предпочтение Трею Лэнсу. Джонс же был выбран «Нью-Ингленд Пэтриотс» под 15-м номером. В дебютном сезоне он попал в Матч звезд, однако затем его карьера пошла на спад. В 2024 году «Пэтриотс» обменяли его в «Джексонвилл Джегуарс», где он провел один сезон и вышел на рынок свободных агентов.