Три клуба претендуют на Аарона Роджерса, «Джайентс» предложили самый крупный контракт

Как сообщает Дианна Руссини в подкасте Scoop City, представители Роджерса обсудили возможные контракты с «Джайентс» и «Питтсбургом». Ожидается, что игрок примет решение в ближайшее время. Источники внутри его окружения утверждают, что выбор уже сделан в пользу «Стилерс», но в самом клубе не подтверждают эту информацию.