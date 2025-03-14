Демаркус Лоуренс — про уход из «Далласа»: «Я точно не выиграю там Супербоул»

«Даллас — мой дом. Моя семья живет там. Но я точно знаю, что не выиграю там Супербоул. Так что теперь я здесь», — заявил Лоуренс.
На эту фразу в соцсетях отреагировал лайнбекер «Далласа» Майка Парсонс. Он назвал заявление защитника «клоунским».
«Можно называть меня клоуном, правда от этого не изменится. Может, если бы ты меньше сидел в твиттере и больше побеждал, я бы сейчас никуда не ушел», — ответил Лоуренс.
«Каубойс» не выходили в Супербоул с 1995 года и в прошлом сезоне стали командой с самой длинной серией без участия в финале конференции среди клубов НФК.