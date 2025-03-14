«Канзас-Сити» подписал однолетний контракт с квотербеком Гарднером Миншью

28-летний Миншью был официально отчислен «Лас-Вегасом» в среду. В прошлом сезоне он сыграл 10 матчей (9 в стартовом составе), набрав 2 013 ярдов при 66,3% точности передач, сделав 9 тачдаунов и 10 перехватов. Он пропустил концовку сезона после перелома ключицы в матче 12-го тура против «Денвера».