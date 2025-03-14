«Атланта» намерена сохранить Кирка Казинса в составе в роли запасного квотербека

Ранее в межсезонье появлялись сообщения, что «Фэлконс» отпустят Казинса сразу после открытия рынка свободных агентов. Команда посадила его в запас, сделав ставку на выбранного в первом раунде Майкла Пеникса. Однако генеральный менеджер Терри Фонтено позже заявил, что Казинс останется в команде в роли дублера. Теперь, по информации ESPN, «Атланта» только подтвердила этот курс — наиболее вероятный сценарий на данный момент заключается в том, что Казинс продолжит выступать в составе «Фэлконс».