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«Атланта» намерена сохранить Кирка Казинса в составе в роли запасного квотербека

«Атланта Фэлконс» не планируют расставаться с Кирком Казинсом, несмотря на его стремление вновь выйти на поле в качестве основного квотербека, сообщает ESPN.

Ранее в межсезонье появлялись сообщения, что «Фэлконс» отпустят Казинса сразу после открытия рынка свободных агентов. Команда посадила его в запас, сделав ставку на выбранного в первом раунде Майкла Пеникса. Однако генеральный менеджер Терри Фонтено позже заявил, что Казинс останется в команде в роли дублера. Теперь, по информации ESPN, «Атланта» только подтвердила этот курс — наиболее вероятный сценарий на данный момент заключается в том, что Казинс продолжит выступать в составе «Фэлконс».

Казинс остается недовольным своей ситуацией и не скрывает желания снова быть основным квотербеком, сообщает Марк Раймонди. Однако его отношения с руководством клуба остаются корректными и профессиональными, и, по мнению бывшего агента НФЛ Джоэла Корри, именно это могло сыграть роль в решении «Фэлконс» его сохранить.

«Если бы Казинс создавал напряженность в раздевалке во время борьбы за плей-офф, а не вел себя как образцовый профессионал после того, как его посадили в запас, то его отчисление было бы в приоритете для “Атланты” сразу после начала нового сезона», — считает Корри.

Если «Фэлконс» все же решат отпустить Казинса и освободить его от контракта на 180 миллионов долларов, наиболее вероятным претендентом на него станет «Кливленд». Несмотря на приобретение Кенни Пикетта из «Филадельфии», «Браунс» заинтересованы в том, чтобы воссоединить Казинса с его бывшим координатором нападения в «Миннесоте» Кевином Стефански, который сейчас возглавляет «Кливленд».