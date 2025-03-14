Билл Беличик попросил университет Северной Каролины добавлять его девушку в копию рабочих писем

По данным источников, девушка Беличика активно участвует в его профессиональной деятельности, что ранее проявлялось и в проектах NFL Films. Этот фактор также стал одной из причин, по которой университет Северной Каролины отказался стать главным объектом съемок межсезонной версии Hard Knocks в 2025 году.