«Миннесота» обменяла раннинбека Джордана Мейсона из «Сан-Франциско»

В первом туре прошлого сезона Мейсон заменил Кристиана Маккэффри и набрал 147 ярдов на 28 выносах. За первые четыре недели сезона он трижды преодолевал отметку в 100 ярдов, но из-за травмы голеностопа пропустил последние пять матчей.