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«Миннесота» обменяла раннинбека Джордана Мейсона из «Сан-Франциско»

«Миннесота Вайкингс» усилили тыл нападения, договорившись с «Сан-Франциско Фотинайнерс» об обмене раннинбека Джордана Мейсона.

Мейсон заключил с «Миннесотой» двухлетний контракт на $12 миллионов, из которых более $7 миллионов гарантированы.

В рамках сделки клубы обменялись выборами шестого раунда, благодаря чему «Фотинайнерс» поднялись на 27 позиций. Также «Миннесота» отдала «Сан-Франциско» право выбора в шестом раунде драфта-2026.

В первом туре прошлого сезона Мейсон заменил Кристиана Маккэффри и набрал 147 ярдов на 28 выносах. За первые четыре недели сезона он трижды преодолевал отметку в 100 ярдов, но из-за травмы голеностопа пропустил последние пять матчей.

Основным бегущим «Миннесоты» остается Аарон Джонс, который подписал новый контракт на этой неделе.