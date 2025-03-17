«Атланта» не отчислила Кирка Казинса до дедлайна. Квотербек получит бонус в $10 миллионов

У Казинса остается три года по четырехлетнему контракту на $180 миллионов, подписанному в прошлом сезоне. В общей сложности клуб обязан выплатить ему ещё $155 миллионов, но может выйти из соглашения после 2026 года. В 2025 году его гарантированная зарплата составит $27,5 миллиона, а подъемные — $12,5 миллиона. В итоге его сумма под потолком зарплат составит $40 миллионов.