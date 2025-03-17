Джуджу Смит-Шустер возвращается в «Канзас-Сити»

В 2022 году Смит-Шустер был лидером среди ресиверов «Чифс» и помог команде выиграть Супербоул, сделав 78 приемов на 933 ярда. После этого он ушел в «Нью-Ингленд» в статусе свободного агента. В 2023 году за «Пэтриотс» он сыграл 11 матчей, набрав 260 ярдов и один тачдаун, но был отчислен во время тренировочных сборов летом 2024-го.