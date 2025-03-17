Демаркус Лоуренс — об уходе из «Далласа»: «Я все еще остаюсь частью этой команды»

Я никогда не думал, что придёт день, когда мне придется уйти. Мы с семьей надеялись завершить карьеру в «Далласе», но этому не суждено было случиться. Начинается новая глава. Я уезжаю в «Сиэтл» с волнением, той же страстью к игре и желанием доказать свою состоятельность в новой команде и перед ее болельщиками. Я не прощаюсь с «Далласом» или Северным Техасом, но для меня и моей семьи начинается новый путь. Надеюсь, вы будете держать нас в своих молитвах и пожелаете удачи. До скорой встречи", — написал Лоуренс.