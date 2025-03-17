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Демаркус Лоуренс — об уходе из «Далласа»: «Я все еще остаюсь частью этой команды»

Ди-энд Демаркус Лоуренс и лайнбекер Майка Парсонс публично поспорили после перехода Лоуренса в «Сиэтл». В интервью после подписания контракта он заявил, что не смог бы выиграть Супербоул в «Далласе», на что Парсонс отреагировал в соцсетях.

Ди-энд Демаркус Лоуренс и лайнбекер Майка Парсонс публично поспорили после перехода Лоуренса в «Сиэтл». В интервью после подписания контракта он заявил, что не смог бы выиграть Супербоул в «Далласе», на что Парсонс отреагировал в соцсетях. Обмен репликами между игроками перерос в словесную перепалку.

В субботу Лоуренс опубликовал прощальное письмо, в котором выразил благодарность клубу и болельщикам.

«Я имел честь и привилегию носить эту звезду и называть себя игроком “Далласа” на протяжении всей своей карьеры. С того момента, как Джерри Джонс позвонил мне во время церемонии драфта, я любил этот клуб, его болельщиков и всех, кто работает в этой невероятной организации.

Я никогда не думал, что придёт день, когда мне придется уйти. Мы с семьей надеялись завершить карьеру в «Далласе», но этому не суждено было случиться. Начинается новая глава. Я уезжаю в «Сиэтл» с волнением, той же страстью к игре и желанием доказать свою состоятельность в новой команде и перед ее болельщиками. Я не прощаюсь с «Далласом» или Северным Техасом, но для меня и моей семьи начинается новый путь. Надеюсь, вы будете держать нас в своих молитвах и пожелаете удачи. До скорой встречи", — написал Лоуренс.