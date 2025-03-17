Майк Уильямс — о возвращении в «Чарджерс»: «Прошлый год был для меня ужасным»

«Ну да, я так думаю. Прошлый год был для меня ужасным, без сомнений. Самый худший год в моей карьере, без сомнений. Но это в прошлом. Стараюсь просто стереть его из памяти и вернуться к тому, что умею лучше всего — играть в футбол и получать удовольствие», — сказал Уильямс.