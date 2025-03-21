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Выходящий на драфт квотербек «Алабамы» Джейлен Милроу пробежал 40 ярдов за 4,37 секунды

Квотербек Джейлен Милроу принял участие в открытой тренировке «Алабамы» в среду.

Как сообщило учебное заведение, на одном из забегов Милроу преодолел 40 ярдов за 4,37 секунды. Его второй результат был в диапазоне 4,4−4,5 секунды.

На съезде скаутов лишь один раннинбек преодолел 40 ярдов быстрее.

Нестабильная пасовая игра Милроу в сезоне-2024 вызвала среди скаутов дискуссии о возможном изменении позиции. Однако сам игрок на PFT Live во время съезда скаутов дал четкий ответ на такие предположения. «Вы же не просите зебру стать собакой», — подчеркнул он, исключая возможность смены амплуа.

Перед тренировкой Милроу провел встречу с представителями «Питтсбурга».