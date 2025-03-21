Выходящий на драфт квотербек «Алабамы» Джейлен Милроу пробежал 40 ярдов за 4,37 секунды

Как сообщило учебное заведение, на одном из забегов Милроу преодолел 40 ярдов за 4,37 секунды. Его второй результат был в диапазоне 4,4−4,5 секунды.
На съезде скаутов лишь один раннинбек преодолел 40 ярдов быстрее.
Нестабильная пасовая игра Милроу в сезоне-2024 вызвала среди скаутов дискуссии о возможном изменении позиции. Однако сам игрок на PFT Live во время съезда скаутов дал четкий ответ на такие предположения. «Вы же не просите зебру стать собакой», — подчеркнул он, исключая возможность смены амплуа.
Перед тренировкой Милроу провел встречу с представителями «Питтсбурга».