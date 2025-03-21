Выходящий на драфт квотербек «Алабамы» Джейлен Милроу пробежал 40 ярдов за 4,37 секунды

Нестабильная пасовая игра Милроу в сезоне-2024 вызвала среди скаутов дискуссии о возможном изменении позиции. Однако сам игрок на PFT Live во время съезда скаутов дал четкий ответ на такие предположения. «Вы же не просите зебру стать собакой», — подчеркнул он, исключая возможность смены амплуа.