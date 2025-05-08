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«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Аллена Лазарда

Принимающий «Нью-Йорк Джетс» Аллен Лазард может оказаться в «Питтсбург Стилерс». Как сообщает NBC Sports со ссылкой на источник, обмен возможен в случае, если квотербек Аарон Роджерс подпишет контракт с «Питтсбургом».

Лазард, которого Роджерс хорошо знает по совместной работе в «Грин-Бэй», традиционно показывает лучшие результаты именно с ним. Во время прошлогоднего отсутствия Роджерса из-за травмы, Лазард даже оказывался вне заявки «Джетс» по решению тренерского штаба.

Недавно Лазард согласился сократить свою зарплату на сезон-2025 с $11 млн до $2,5 млн (из них $1,75 млн гарантированы).

Сценарий обмена напрямую зависит от решения Роджерса. По информации источников, он по-прежнему рассматривает возможность перехода в «Стилерс», а задержка может быть связана с желанием дождаться публикации расписания — чтобы НФЛ не назначила команде избыточное количество матчей в прайм-тайм или на короткой неделе.