«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Аллена Лазарда

Сценарий обмена напрямую зависит от решения Роджерса. По информации источников, он по-прежнему рассматривает возможность перехода в «Стилерс», а задержка может быть связана с желанием дождаться публикации расписания — чтобы НФЛ не назначила команде избыточное количество матчей в прайм-тайм или на короткой неделе.