«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Аллена Лазарда

Лазард, которого Роджерс хорошо знает по совместной работе в «Грин-Бэй», традиционно показывает лучшие результаты именно с ним. Во время прошлогоднего отсутствия Роджерса из-за травмы, Лазард даже оказывался вне заявки «Джетс» по решению тренерского штаба.
Недавно Лазард согласился сократить свою зарплату на сезон-2025 с $11 млн до $2,5 млн (из них $1,75 млн гарантированы).
Сценарий обмена напрямую зависит от решения Роджерса. По информации источников, он по-прежнему рассматривает возможность перехода в «Стилерс», а задержка может быть связана с желанием дождаться публикации расписания — чтобы НФЛ не назначила команде избыточное количество матчей в прайм-тайм или на короткой неделе.