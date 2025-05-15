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Стали известны команды, которые проведут первый матч НФЛ на «Сантьяго Бернабеу»

«Сантьяго Бернабеу», домашний стадион мадридского «Реала», примет матч регулярного чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Источник: Чемпионат.com

«Сантьяго Бернабеу», домашний стадион мадридского «Реала», примет матч регулярного чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ). Игра между клубами «Вашингтон Коммандерс» и «Майами Долфинс» пройдёт 16 ноября.

На «Сантьяго Бернабеу» впервые в истории состоится матч по американскому футболу. Ранее за пределами США игры НФЛ проводились в Великобритании, Мексике, Германии и Бразилии.

«Вашингтон Коммандерс» выступает в Восточном дивизионе НФЛ. Команда трижды становилась победителем Супербоула (1982, 1987, 1991). Наиболее успешный период в истории «Майами Долфинс» провёл в начале 1970-х, когда клуб выигрывал Супербоул в 1972 и 1973 годах.