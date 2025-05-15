Стали известны команды, которые проведут первый матч НФЛ на «Сантьяго Бернабеу»

«Вашингтон Коммандерс» выступает в Восточном дивизионе НФЛ. Команда трижды становилась победителем Супербоула (1982, 1987, 1991). Наиболее успешный период в истории «Майами Долфинс» провёл в начале 1970-х, когда клуб выигрывал Супербоул в 1972 и 1973 годах.