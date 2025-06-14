«Нью-Орлеан» подписал раннинбека Кэма Эйкерса

Эйкерс был выбран «Лос-Анджелес Рэмс» во втором раунде драфта-2020 и выступал за клуб до обмена в «Миннесоту» по ходу сезона-2023. Летом прошлого года он подписал контракт с «Хьюстоном», а 15 октября был обменян в «Вайкингс».