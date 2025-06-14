Брайс Перкинс признан MVP сезона-2025 в ЮФЛ

Несмотря на то что Перкинс пропустил три из десяти матчей регулярного чемпионата из-за травмы, это не повлияло на мнение жюри. В голосовании участвовали представители лиги и клубов, тренеры, игроки всех восьми команд и журналисты. Помимо главной награды, Перкинс также был назван лучшим игроком нападения ЮФЛ.