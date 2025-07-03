Профсоюз игроков не будет вести переговоры с НФЛ о расширении регулярного сезона до следующего года

Ранее ожидалось, что диалог может активизироваться уже этим летом. Причины отсрочки официально не раскрываются.
Новость появилась на фоне продолжающихся вопросов о том, почему профсоюз не использовал в полной мере выигранное дело о сговоре клубов против полностью гарантированных контрактов. Несмотря на наличие решения и доказательств, профсоюз пока не предпринял никаких действий: ни обращений в Минюст США, ни публичных кампаний.
Лига, по мнению источников, рано или поздно добьется увеличения числа матчей в регулярном сезоне до 18. В крайнем случае это произойдет после окончания текущего Коллективного соглашения: владельцы могут инициировать локаут до тех пор, пока игроки не согласятся на условия.
Намеком на возможную отсрочку стало отсутствие даты проведения Супербоула в Атланте в феврале 2028 года. Если она будет утверждена исходя из нынешнего 17-матчевого формата, это будет означать, что 18 матчей появятся не раньше сезона-2028.
Кроме того, владельцы клубов стремятся увеличить число международных матчей с 10 до 16 в год.