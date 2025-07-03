Профсоюз игроков не будет вести переговоры с НФЛ о расширении регулярного сезона до следующего года

Новость появилась на фоне продолжающихся вопросов о том, почему профсоюз не использовал в полной мере выигранное дело о сговоре клубов против полностью гарантированных контрактов. Несмотря на наличие решения и доказательств, профсоюз пока не предпринял никаких действий: ни обращений в Минюст США, ни публичных кампаний.