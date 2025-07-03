Новичка «Баффало» из первого раунда драфта обвинили в сексуальных домогательствах

Согласно иску, инцидент произошел в 2021 году, когда Хейрстон учился в университете Кентукки. Истица утверждает, что игрок вступил с ней в сексуальный контакт без согласия в ее комнате в общежитии. На тот момент девушка обратилась в полицию, а позже перевелась в другой вуз. Уголовных обвинений против Хейрстона предъявлено не было.