Экс-игрок в американский футбол застрелил четырёх человек рядом с офисом НФЛ в Нью-Йорке

По данным источника, инцидент произошёл в понедельник, 28 июля, в районе Манхэттен в Нью-Йорке. Подозреваемый застрелил четырёх человек, включая полицейского, и ранил ещё пятерых. После этого Тамура совершил самоубийство.
Отмечается, что Тамура — 27-летний уроженец Лас-Вегаса, игравший в американский футбол в студенчестве на высоком уровне. Он атаковал людей в здании, где располагается офис НФЛ.
Согласно предварительной информации телеканала CNN, нападавший оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что страдает от заболевания мозга (хронической травматической энцефалопатии, ХТЭ), которое возникло у него из-за травм, полученных во время игр в американский футбол.
«Американский футбол вызвал у меня ХТЭ и заставил меня выпить литры обезболивающего. Ты не можешь играть в НФЛ, они тебя раздавят. Пожалуйста, изучите мой мозг. Мне очень жаль, мне очень жаль за всё», — якобы написал Тамура.
Также, по данным телеканала, в своём письме Шейн Тамура сослался на бывшего игрока в американский футбол Терри Лонга, который страдал от того же заболевания и покончил с собой в 2005 году.
Позднее один из полицейских заявил, что у Тамуры есть «подтверждённая история психических расстройств».