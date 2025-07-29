Экс-игрок в американский футбол застрелил четырёх человек рядом с офисом НФЛ в Нью-Йорке

«Американский футбол вызвал у меня ХТЭ и заставил меня выпить литры обезболивающего. Ты не можешь играть в НФЛ, они тебя раздавят. Пожалуйста, изучите мой мозг. Мне очень жаль, мне очень жаль за всё», — якобы написал Тамура.