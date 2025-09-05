Ричмонд
Появились новые подробности о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

16 августа Тревис Келси и Тейлор Свифт объявили о помолвке.

Источник: Getty Images

Певица Тейлор Свифт и спортсмен Тревис Келси решили пожениться в Род-Айленде, сообщает Page Six.

По данным инсайдера издания, они планируют заключить брак следующим летом и выбрали Род-Айленд в качестве места торжества. Местные жители могут встретить это торжество неоднозначно. Однако губернатор штата Дэн Маккей поддержал идею свадьбы именно в Род-Айленде, отметив, что в штате расположено одно из лучших свадебных мест в мире.

«В Род-Айленде действительно замечательные площадки для свадеб», — сообщил он.

Также инсайдер подчеркнул, что Тейлор Свифт уже сейчас стремится к материнству. 16 августа Тревис Келси и Тейлор Свифт объявили о помолвке. Пара разместила в личном блоге совместное фото, на котором они обнимаются и держатся за руки. Спортсмен подарил возлюбленной кольцо, украшенное бриллиантом старой огранки на золотом ободке.

История романа Свифт и Келси впервые попала в центр внимания в 2023 году. Слухи возникли после того, как знаменитости не раз попадались фотографам вблизи друг друга, а певица посещала матчи НФЛ, где играл ее избранник.