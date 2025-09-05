Появились новые подробности о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

По данным инсайдера издания, они планируют заключить брак следующим летом и выбрали Род-Айленд в качестве места торжества. Местные жители могут встретить это торжество неоднозначно. Однако губернатор штата Дэн Маккей поддержал идею свадьбы именно в Род-Айленде, отметив, что в штате расположено одно из лучших свадебных мест в мире.