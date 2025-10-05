Экс-игрока NFL Санчеса арестовали в больнице

В субботу полиция Индианаполиса объявила, что арестовала Санчеса, когда он находился в больнице, по обвинению в нанесении телесных повреждений, незаконном проникновении в транспортное средство и появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент он продолжает находиться в больнице и не заключен под стражу до вынесения решения.