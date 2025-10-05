Экс-игрока NFL Санчеса арестовали в больнице

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывший игрок в американский футбол Марк Санчес получил ножевое ранение в грудь и был арестован в больнице, сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу на парковке около закусочной в центре Индианаполиса. Санчес получил ножевое ранение в область груди во время ссоры с водителем службы доставки еды. По данным телеканала Fox Sports, на котором экс-футболист работает комментатором, состояние спортсмена стабильное.
В субботу полиция Индианаполиса объявила, что арестовала Санчеса, когда он находился в больнице, по обвинению в нанесении телесных повреждений, незаконном проникновении в транспортное средство и появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент он продолжает находиться в больнице и не заключен под стражу до вынесения решения.
Санчесу 38 лет, он закончил профессиональную карьеру в 2019 году. Спортсмен провел восемь сезонов в Национальной футбольной лиге (NFL), четыре из которых — в составе «Нью-Йорк Джетс». Он также выступал за «Филадельфию Иглз», «Даллас Ковбойс», «Чикаго Беарз» и «Вашингтон Редскинз» (ныне — «Вашингтон Коммандерс»).