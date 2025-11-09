Ричмонд
Трамп хочет, чтобы стадион «Вашингтон» назвали в его честь, пишет ESPN

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы в его честь был назван стадион клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Вашингтон Коммандерс», сообщает ESPN со ссылкой на несколько источников.

Источник: Reuters

Новая купольная арена стоимостью 3,7 миллиарда долларов строится на месте старого стадиона имени Роберта Кеннеди, который служил домашней ареной команды с 1961 по 1996 год. Его открытие запланировано на 2030 год. По информации источника, уже велись неофициальные переговоры с одним из членов группы владельцев клуба, возглавляемой Джошем Харрисом.

«Это то, чего хочет президент, и это, вероятно, произойдет», — добавил другой высокопоставленный источник в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт отметила, что Трамп внес большой вклад в строительство новой арены. «Это было бы прекрасное название, ведь именно президент Трамп сделал возможным восстановление нового стадиона», — сообщила Ливитт.

Отмечается, что решение о наименовании стадиона, скорее всего, будет принимать Совет округа Колумбия, который сдаст арену в аренду «Коммандерс», а также Служба национальных парков, которая управляет федеральной землей. У команды нет полномочий дать название стадиону самостоятельно.

В июле Трамп заявил, что заблокирует строительство стадиона, если название клуба не сменят с «Командоров» на старое «Редскинс», которое считается оскорбительным для некоторых групп коренных американцев.