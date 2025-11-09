Трамп хочет, чтобы стадион «Вашингтон» назвали в его честь, пишет ESPN

Новая купольная арена стоимостью 3,7 миллиарда долларов строится на месте старого стадиона имени Роберта Кеннеди, который служил домашней ареной команды с 1961 по 1996 год. Его открытие запланировано на 2030 год. По информации источника, уже велись неофициальные переговоры с одним из членов группы владельцев клуба, возглавляемой Джошем Харрисом.