Дом квотербека клуба НФЛ взломали во время его дебюта в лиге, пишут СМИ

ESPN: дом квотербека «Кливленда» Сандерса взломали во время его дебюта в NFL.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Неизвестные взломали дом квотербека клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Кливленд Браунс» Шедера Сандерса во время дебютного матча спортсмена в лиге по американскому футболу, сообщает ESPN.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в Кливленде. Сандерс, выбранный под 144-м номером на драфте NFL 2025 года, дебютировал в лиге во втором тайме матча против «Балтимор Рэйвенс» (16:23).

Во время проведения встречи его дом взломали. На текущий момент нет информации о ущербе, которое было нанесено во время ограбления. Полиция продолжает поиск преступников.

За последний год в США были совершены кражи со взломом в домах многих известных спортсменов, включая Луку Дончича из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», Джо Барроу из клуба NFL «Цинциннати Бенгалс», а также Патрика Махоумса и Трэвиса Келси из «Канзас-Сити Чифс».