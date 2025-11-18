Дом квотербека клуба НФЛ взломали во время его дебюта в лиге, пишут СМИ

За последний год в США были совершены кражи со взломом в домах многих известных спортсменов, включая Луку Дончича из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», Джо Барроу из клуба NFL «Цинциннати Бенгалс», а также Патрика Махоумса и Трэвиса Келси из «Канзас-Сити Чифс».