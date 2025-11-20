Ричмонд
НФЛ. 12-я неделя. «Хьюстон» сыграет с «Баффало», «Чикаго» против «Питтсбурга» и другие матчи

С 21 по 25 ноября пройдут матчи 12-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Источник: Sports

Национальная футбольная лига (НФЛ).

Регулярный чемпионат.

12-я неделя.

21 ноября.

Хьюстон — Баффало — 4.15.

23 ноября.

Балтимор — Нью-Йорк Джетс — 21.00.

Чикаго — Питтсбург — 21.00.

Цинциннати — Нью-Ингленд — 21.00.

Детройт — Нью-Йорк Джайентс — 21.00.

Грин-Бэй — Миннесота — 21.00.

Канзас-Сити — Индианаполис — 21.00.

Теннесси — Сиэтл — 21.00.

24 ноября.

Аризона — Джэксонвилл — 0.05.

Лас-Вегас — Кливленд — 0.05.

Даллас — Филадельфия — 0.25.

Нью-Орлеан — Атланта — 0.25.

Лос-Анджелес Рэмс — Тампа-Бэй — 4.20.

25 ноября.

Сан-Франциско — Каролина — 4.15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Восток АФК.

Нью-Ингленд 9−2 (+86).

Баффало 7−3 (+63).

Майами 4−7 (-43).

Нью-Йорк Джетс 2−8 (-59).

Север АФК.

Питтсбург 6−4 (+14).

Балтимор 5−5 (+1).

Цинциннати 3−7 (-106).

Кливленд 2−8 (-72).

Юг АФК.

Индианаполис 8−2 (+115).

Джексонвилл 6−4 (+14).

Хьюстон 5−5 (+57).

Теннесси 1−9 (-130).

Запад АФК.

Денвер 9−2 (+65).

Лос-Анджелес Чарджерс 7−4 (+8).

Канзас-Сити 5−5 (+73).

Лас-Вегас 2−8 (-98).

Восток НФК.

Филадельфия 8−2 (+33).

Даллас 4−5−1 (+3).

Вашингтон 3−8 (-60).

Нью-Йорк Джайентс 2−9 (-63).

Север НФК.

Чикаго 7−3 (-6).

Грин-Бэй 6−3−1 (+44).

Детройт 6−4 (+76).

Миннесота 4−6 (-14).

Юг НФК.

Тампа-Бэй 6−4 (+2).

Каролина 6−5 (-42).

Атланта 3−7 (-44).

Нью-Орлеан 2−8 (-95).

Запад НФК.

Лос-Анджелес Рэмс 8−2 (+100).

Сиэтл 7−3 (+101).

Сан-Франциско 7−4 (+9).

Аризона 3−7 (-32).