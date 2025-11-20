НФЛ. 12-я неделя. «Хьюстон» сыграет с «Баффало», «Чикаго» против «Питтсбурга» и другие матчи

Национальная футбольная лига (НФЛ).
Регулярный чемпионат.
12-я неделя.
21 ноября.
Хьюстон — Баффало — 4.15.
23 ноября.
Балтимор — Нью-Йорк Джетс — 21.00.
Чикаго — Питтсбург — 21.00.
Цинциннати — Нью-Ингленд — 21.00.
Детройт — Нью-Йорк Джайентс — 21.00.
Грин-Бэй — Миннесота — 21.00.
Канзас-Сити — Индианаполис — 21.00.
Теннесси — Сиэтл — 21.00.
24 ноября.
Аризона — Джэксонвилл — 0.05.
Лас-Вегас — Кливленд — 0.05.
Даллас — Филадельфия — 0.25.
Нью-Орлеан — Атланта — 0.25.
Лос-Анджелес Рэмс — Тампа-Бэй — 4.20.
25 ноября.
Сан-Франциско — Каролина — 4.15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Восток АФК.
Нью-Ингленд 9−2 (+86).
Баффало 7−3 (+63).
Майами 4−7 (-43).
Нью-Йорк Джетс 2−8 (-59).
Север АФК.
Питтсбург 6−4 (+14).
Балтимор 5−5 (+1).
Цинциннати 3−7 (-106).
Кливленд 2−8 (-72).
Юг АФК.
Индианаполис 8−2 (+115).
Джексонвилл 6−4 (+14).
Хьюстон 5−5 (+57).
Теннесси 1−9 (-130).
Запад АФК.
Денвер 9−2 (+65).
Лос-Анджелес Чарджерс 7−4 (+8).
Канзас-Сити 5−5 (+73).
Лас-Вегас 2−8 (-98).
Восток НФК.
Филадельфия 8−2 (+33).
Даллас 4−5−1 (+3).
Вашингтон 3−8 (-60).
Нью-Йорк Джайентс 2−9 (-63).
Север НФК.
Чикаго 7−3 (-6).
Грин-Бэй 6−3−1 (+44).
Детройт 6−4 (+76).
Миннесота 4−6 (-14).
Юг НФК.
Тампа-Бэй 6−4 (+2).
Каролина 6−5 (-42).
Атланта 3−7 (-44).
Нью-Орлеан 2−8 (-95).
Запад НФК.
Лос-Анджелес Рэмс 8−2 (+100).
Сиэтл 7−3 (+101).
Сан-Франциско 7−4 (+9).
Аризона 3−7 (-32).