Дак Прескотт стал лидером «Далласа» по пасовым ярдам за карьеру. До него рекордсменом был Тони Ромо

Перед игрой Прескотту не хватало 160 ярдов до рекорда, и он преодолел отметку в своем 10-м сезоне за «Даллас». «Каубойс» выбрали квотербека в четвертом раунде драфта-2016, в дебютном сезоне он сменил Ромо в стартовом составе. Прескотт восемь раз преодолевал отметку в 2500 ярдов за сезон и в 2019 году остановился в одном ярде от клубного рекорда Ромо по пасовым ярдам за сезон (4903).