Дак Прескотт стал лидером «Далласа» по пасовым ярдам за карьеру. До него рекордсменом был Тони Ромо

Квотербек «Даллас Каубойс» Дак Прескотт установил клубный рекорд по пасовым ярдам, превзойдя достижение Тони Ромо (34 183 ярда). Это произошло в матче против «Филадельфии», когда Прескотт в третьей четверти сделал 9-ярдовую передачу на Джорджа Пикенса. Всего он набрал 354 ярда в матче, который «Даллас» выиграл со счетом 24:21. Теперь на счету Прескотта 34 378 ярдов за карьеру.
Перед игрой Прескотту не хватало 160 ярдов до рекорда, и он преодолел отметку в своем 10-м сезоне за «Даллас». «Каубойс» выбрали квотербека в четвертом раунде драфта-2016, в дебютном сезоне он сменил Ромо в стартовом составе. Прескотт восемь раз преодолевал отметку в 2500 ярдов за сезон и в 2019 году остановился в одном ярде от клубного рекорда Ромо по пасовым ярдам за сезон (4903).
Несмотря на неудачные результаты в плей-офф (2−5), Прескотт трижды участвовал в Матче звезд, пять раз преодолевал отметку в 3500 ярдов и трижды оформлял 30+ пасовых тачдаунов.