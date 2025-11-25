Ричмонд
«Джайентс» стали первой командой в сезоне НФЛ, потерявшей математические шансы на выход в плей-офф

После поражения от «Детройт Лайонс» (27:34 в овертайме) команда «Нью-Йорк Джайентс» с результатом 2−10 лишилась математических шансов на плей-офф.

Источник: Спортс"

На поле «Джайентс» выводил уже третий стартовый квотербек в регулярном сезоне: Расселл Уилсон был отправлен в дубль после трех матчей, новичок Джексон Дарт пропустил последние два матча из-за сотрясения мозга, место за центром занял Джеймис Уинстон.

28 сентября ведущий ресивер «Нью-Йорка» Малик Нейберс досрочно завершил сезон из-за травмы. 10 ноября в отставку был отправлен главный тренер Брайан Дейболл.

Последний раз «Джайентс» выходили в плей-офф по итогам сезона-2022 и одержали одну победу в матче на вылет. За последние 14 лет команда лишь дважды выходила в плей-офф.