Ти Джей Уотт обошел старшего брата Джей Джея в списке лидеров по сэкам за карьеру

Джей Джей Уотт — будущий член Зала славы, завершивший 12-летнюю карьеру с пятью попаданиями в символическую сборную сезона и тремя наградами «Лучший защитник года». Он прокомментировал рекорд брата в прямом эфире CBS: «Если уж он должен побить мой рекорд, то это отличный способ — стрип-сэк с тачдауном. Молодец, Ти Джей».