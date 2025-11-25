Ричмонд
Ти Джей Уотт обошел старшего брата Джей Джея в списке лидеров по сэкам за карьеру

Эдж-рашер «Питтсбург Стилерс» Ти Джей Уотт поднялся на 26-е место в истории НФЛ по количеству сэков и стал лидером в собственной семье.

Источник: Спортс"

Во второй четверти матча против «Чикаго Беарс» он сделал стрип-сэк на Кейлебе Уильямсе, доведя показатель за карьеру до 115 сэков и превзойдя результат брата Джей Джей Уотта (114,5). Мяч в зачетке подобрал Ник Хербиг, и «Питтсбург» вышел вперед 14:7.

Уотт-младший соседствует в рейтинге с действующими защитниками Калеисом Кэмпбеллом (115,5) и Майлсом Гарреттом (117,5). Оба также пополнили свои показатели в этот уик-энд.

Джей Джей Уотт — будущий член Зала славы, завершивший 12-летнюю карьеру с пятью попаданиями в символическую сборную сезона и тремя наградами «Лучший защитник года». Он прокомментировал рекорд брата в прямом эфире CBS: «Если уж он должен побить мой рекорд, то это отличный способ — стрип-сэк с тачдауном. Молодец, Ти Джей».

31-летний Ти Джей Уотт — семикратный участник Матча звезд и обладатель награды «Лучший защитник года».