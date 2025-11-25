Ричмонд
Джо Бурроу должен сыграть против «Балтимора» в День благодарения

Главный тренер «Цинциннати Бенгалс» Зак Тейлор подтвердил, что квотербек Джо Бурроу должен сыграть в матче 13-го тура против «Балтимор Рейвенс».

Источник: Спортс"

Бурроу не выходил на поле со второго тура из-за травмы большого пальца ноги, потребовавшей операцию. Без него «Цинциннати» потерпел восемь поражений в девяти матчах, пока в старте выходили Джейк Браунинг и Джо Флакко.

На прошлой неделе Бурроу неожиданно провел два полноценных тренировки, а затем ограниченно участвовал в занятиях в пятницу. Его участие в игре с «Нью-Инглендом» оценивалось как «под вопросом», но в клубе решили не рисковать.

На матч с «Балтимором» в строй также вернется ресивер Джамарр Чейз, пропустивший предыдущую неделю из-за дисквалификации. При этом Ти Хиггинс не сыграет из-за сотрясения мозга.