Джо Бурроу должен сыграть против «Балтимора» в День благодарения

Бурроу не выходил на поле со второго тура из-за травмы большого пальца ноги, потребовавшей операцию. Без него «Цинциннати» потерпел восемь поражений в девяти матчах, пока в старте выходили Джейк Браунинг и Джо Флакко.
На прошлой неделе Бурроу неожиданно провел два полноценных тренировки, а затем ограниченно участвовал в занятиях в пятницу. Его участие в игре с «Нью-Инглендом» оценивалось как «под вопросом», но в клубе решили не рисковать.
На матч с «Балтимором» в строй также вернется ресивер Джамарр Чейз, пропустивший предыдущую неделю из-за дисквалификации. При этом Ти Хиггинс не сыграет из-за сотрясения мозга.