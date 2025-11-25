Бейкер Мейфилд избежал серьезной травмы плеча

Мейфилд получил травму в первой половине матча с «Лос-Анджелес Рэмс» и, вернувшись на одно владение, окончательно покинул поле после последнего розыгрыша второй четверти. Вторую половину он провел на бровке со фиксирующей повязкой. Заменивший его Тедди Бриджуотер сыграл две четверти, не набрав очков.